​Andre Drummond zadebiutował w Los Angeles Lakers, ale w 14. minucie doznał kontuzji i dołączył do długiej listy leczących urazy. Koszykarze z "Miasta Aniołów" przegrali u siebie z Milwaukee Bucks 97:112. Kolejne świetne spotkanie rozegrał w barwach Dallas Mavericks Luka Dončić.

Kontuzjowani w Los Angeles Lakers są także LeBron James i Anthony Davis. Obaj nie zagrali w środę. A Drummond musiał zejść do szatni, ponieważ miał problemy z palcem u prawej stopy. Badania nie wykazały, by kontuzja była poważna.

- To jednak trochę przykre, że w pierwszym meczu wydarzyło mi się coś takiego. Nie tracę jednak optymizmu - zaznaczył koszykarz, który zagrał pierwszy raz od 12 lutego.

Bohaterem spotkania w Los Angeles był Jrue Holiday, który zdobył 28 punktów. Giannis Antetokounmpo dołożył 25 i miał też 10 zbiórek. To nie był jednak najlepszy występ Greka, bo miał też 21 strat.

To pierwsza wygrana ekipy Milwaukee Bucks po trzech porażkach. W spotkaniu zagrało... trzech braci. W ekipie gospodarzy na parkiet na niespełna trzy minuty wszedł Kostas Antetokounmpo, a u gości oprócz Giannisa wystąpił też Thanasis.

Kolejny bardzo dobry mecz rozegrał Dončić, a jego Dallas Mavericks pokonali na wyjeździe Boston Celtics 113:108. Słoweniec zdobył 36 punktów, miał osiem zbiórek i pięć asyst.

To już 25. porażka "Celtów" w tym sezonie. Na koncie mają zaledwie 23 zwycięstwa. Najlepszy w ekipie był Jayson Tatum - 25 punktów.

Zadowolony ze swojej gry we wtorek może być także Kyrie Irving, który zdobył 31 punktów, miał 12 asyst i sześć zbiórek, a jego zespół Brooklyn Nets pokonał Houston Rockets 120:108.

Mecz mógł się podobać kibicom, bo ekipa z Nowego Jorku przegrywała już z Houston Rockets 18 punktami, ale ostatecznie wygrała 120:108, dzięki czemu awansowała na pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej.

Kontuzji uda w meczu doznał James Harden, na razie nie wiadomo, czy to coś poważnego.



Wyniki środowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Portland Trail Blazers 101:124

Indiana Pacers - Miami Heat 87:92

Boston Celtics - Dallas Mavericks 108:113

Brooklyn Nets - Houston Rockets 120:108

Memphis Grizzlies - Utah Jazz 107:111

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors 113:103

Minnesota Timberwolves - New York Knicks 102:101

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 120:106

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 97:112

Phoenix Suns - Chicago Bulls 121:116