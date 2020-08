Koszykarze Dallas Mavericks do końca rywalizacji z Los Angeles Clippers w 1. rundzie play off będą musieli sobie radzić bez Kristapsa Porzingisa - poinformował klub z ligi NBA. Nie wiadomo, kiedy Łotysz, który uszkodził łąkotkę boczną w prawym kolanie, wróci do gry.

Jak podano w komunikacie, Porzingis urazu doznał w pierwszym spotkaniu fazy play off. Mimo to wystąpił w drugim i trzecim meczu, zdobywając w nich - odpowiednio - 23 i 34 punkty. Potem jednak ból dał mu się we znaki i opuścił czwarty oraz piąty pojedynek.

W komunikacie na temat stanu zdrowia łotewskiego środkowego nie podano, w jaki sposób jest on obecnie leczony. Zaznaczono jedynie, że analizowane są opcje dotyczące dalszych działań w tym zakresie.

W rywalizacji do czterech zwycięstw Clippers prowadzą 3-2. Kolejny mecz w tej parze odbędzie się w niedzielę.

