Koszykarze Philadelphia 76ers odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu w lidze NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Washington Wizards 127:101, ale kontuzji lewego kolana doznał lider "Szóstek" Kameruńczyk Joel Embiid.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zjednoczone Stany Sportu (odcinek 4). Co słychać w NBA? Gość: Hirek Wrona.

Pierwszą kwartę zespół z Filadelfii wygrał 32:15, ale w drugiej lepsi byli "Czarodzieje" - 38:31. W drugiej części przyjezdni nie pozostawili złudzeń, kto zasłużył na triumf w tym spotkaniu.



Najskuteczniejszy w ekipie gości był Embiid - 23 punkty i siedem zbiórek, ale w połowie trzeciej kwarty doznał kontuzji nogi. Był to jego pierwszy występ po przerwie na kwarantannę; miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. W meczu z Wizards - również z powodu izolacji - nie zagrał Ben Simmons.



Wśród stołecznych zawodników wyróżnili się Russell Westbrook - 25 pkt, osiem asyst, pięć zbiórek i Bradley Beal - 19 pkt.



Koszykarze 76ers z bilansem gier 26-12 zajmują pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej, a Wizards plasują się na 12. pozycji 14-22. W całej lidze "Szóstki" wyprzedzają tylko Utah Jazz 28-9 i Phoenix Suns 25-11.



Drużyna Jazz tym razem pokonała Houston Rockets 114:99, do przerwy prowadząc różnicą 17 punktów. Ale wcale zwycięstwo nie przyszło łatwo, gdyż w ostatniej odsłonie rywalizacji "Rakiety" traciły już tylko cztery punkty (90:94). Do końca było ponad siedem minut. Od tego momentu gospodarze już kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie i utrzymywali korzystny dla siebie wynik.



W tym meczu wyróżnili się: Jazz - Donovan Mitchell 28 pkt, osiem asyst, siedem zbiórek, Rockets - Kevin Porter Jr 27 pkt, osiem asyst.



Gracze Indiana Pacers długo stawiali zacięty opór Los Angeles Lakers, ale ostatecznie przegrali z obrońcami tytułu 100:105.



Po trzech kwartach Pacers wygrywali 79:71, a prowadzenie stracili (90:91) na sześć i pół minuty przed ostatnią syreną po rzucie za trzy punkty Kyle'a Kuzmy. Po kilkudziesięciu sekundach Kuzma popisał się kolejną "trójką". Był on najlepszym koszykarzem w decydującej fazie meczu.



Łączny dorobek rezerwowego Kuzmy to 24 punkty i 13 zbiórek. Z kolei LeBron James miał 18 pkt i 10 asyst. W zespole rywali najskuteczniejsi byli Malcolm Brogdon 29 pkt, siedem zbiórek, sześć asyst i Domantas Sabonis 20 pkt, 14 zbiórek, osiem asyst.



W potyczce New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers (116:82), w trzeciej odsłonie "Kawalerzyści" zdobyli zaledwie dziewięć punktów.



Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Chicago Bulls - Miami Heat 90:101

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 105:100

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 102:103

New Orleans Pelicans - Cleveland Cavaliers 116:82

San Antonio Spurs - Orlando Magic 104:77

Utah Jazz - Houston Rockets 114:99

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 101:127



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Philadelphia 76ers 26 12 .684

2. Brooklyn Nets 25 13 .658

3. Boston Celtics 19 18 .514

4. New York Knicks 19 19 .500

5. Toronto Raptors 17 20 .459



Central Division



1. Milwaukee Bucks 23 14 .622

2. Indiana Pacers 16 20 .444

2. Chicago Bulls 16 20 .444

4. Cleveland Cavaliers 14 23 .378

5. Detroit Pistons 10 27 .270



Southeast Division



1. Miami Heat 20 18 .526

2. Charlotte Hornets 18 18 .500

3. Atlanta Hawks 17 20 .459

4. Washington Wizards 14 22 .389

5. Orlando Magic 13 25 .342



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 25 11 .694

2. Los Angeles Lakers 25 13 .658

3. Los Angeles Clippers 25 14 .641

4. Golden State Warriors 19 19 .500

5. Sacramento Kings 15 22 .405



Southwest Division



1. San Antonio Spurs 19 15 .559

2. Dallas Mavericks 19 17 .528

3. Memphis Grizzlies 17 17 .500

4. New Orleans Pelicans 16 22 .421

5. Houston Rockets 11 25 .306



Northwest Division



1. Utah Jazz 28 9 .757

2. Denver Nuggets 22 15 .595

3. Portland Trail Blazers 21 15 .583

4. Oklahoma City Thunder 16 21 .432

5. Minnesota Timberwolves 8 29 .216



