NBA. Coraz mniej graczy zakażonych koronawirusem

Liga koszykówki NBA ogłosiła, że tylko dwóch spośród 558 testowanych ostatnio graczy było zakażonych koronawirusem. Odsetek chorych znacząco spada w ostatnich tygodniach,

W okresie od 2 do 16 grudnia przebadano 541 zawodników i Covid-19 wykryto u ośmiu. Aż 48 pozytywnych wyników stwierdzono podczas testów przeprowadzonych od 24 listopada do 1 grudnia.

Nie podano, którzy koszykarze są obecnie zakażeni. Prawdopodobnie grają w drużynie Houston Rockets, której mecz z Oklahoma City Thunder został przełożony. Spotkanie miało się odbyć w środę miejscowego czasu, czyli drugiego dnia nowego sezonu. Jak się jednak okazało, zespół Rockets nie miał wystarczającej liczby zawodników do gry. Z informacji ligi wynika, że u trzech koszykarzy z Houston wyniki badań na koronawirusa były pozytywne lub niejednoznaczne. To z kolei doprowadziło do kwarantanny czterech innych graczy.

