Były koszykarz NBA Shawn Bradley za pośrednictwem swojego ostatniego klubu Dallas Mavericks poinformował oficjalnie, że od blisko dwóch miesięcy jest sparaliżowany po wypadku drogowym, gdy jechał na rowerze. Doszło do niego w okolicy jego domu w stanie Utah.

Bradley, który 22 marca skończy 49 lat, został uderzony z tyłu przez samochód, gdy jechał rowerem 20 stycznia w St. George.



Były środkowy Philadelphia 76ers (wybrany przez ten klub z numerem 2 w drafcie 1993), New Jersey Nets i przez dziewięć sezonów Dallas doznał urazu rdzenia kręgowego, przeszedł operację górnego odcinka kręgosłupa, a obecnie jest intensywnie rehabilitowany.



W oświadczeniu, które trafiło do mediów za pośrednictwem klubu Dallas, napisano, że zawodnik ma wsparcie rodziny (jest ojcem sześciorga dzieci), w tym żony Carrie i pragnie aktywnie działać w przestrzeni publicznej, by zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa rowerzystów na ulicach.



Koszykarz, który jest członkiem wspólnoty chrześcijańskiej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (zwanej potocznie mormonami), podkreślił, że wiara pomaga mu mierzyć się z trudnościami walki o powrót do zdrowia. Jako nastolatek przed rozpoczęciem studiów i kariery w NCAA wyjechał na dwa lata do Australii do pracy misyjnej.



"Jego silna wiara jest testowane każdego dnia podczas wyczerpującej fizjoterapii, ale pozwala mu radzić sobie z wyzwaniami, jakie dotykają osobę sparaliżowaną. Lekarze przygotowali go na to, że ta +droga+ może być większym fizycznym wezwaniem niż gra w zawodową koszykówkę" - napisano w oświadczeniu.



Właściciel Dallas Mavericks Mark Cuban podkreślił, że zawodnik słynął ze swojej determinacji. "Zawsze pokazywał niesamowitą determinację i ducha walki. Życzymy mu właśnie tego w powrocie do zdrowia. Zawsze był i będzie członkiem naszej rodziny Mavs" - powiedział Cuban.



Grający na pozycji środkowego Bradley (229 cm wzrostu) w swoim najlepszym sezonie 1996/97 na parkietach NBA notował średnio 13,2 pkt, 8,4 zbiórek i 3,4 bloków, a w całej karierze - 8,1 pkt, 6,3 zb. oraz 2,5 bl.