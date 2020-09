W czwartek koszykarze Toronto Raptors pokonali Boston Celtics 104:103 w półfinale Konferencji Wschodniej NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw obrońcy tytułu przegrywają jednak 1-2.

Przed niemal beznadziejną sytuacją Raptors ocalił OG Anunoby. Celtics byli bowiem bardzo blisko zwycięstwa i prowadzenia w serii 3-0. W historii NBA żaden zespół nie odrobił takiej straty.

Po świetnej akcji Kemby Walkera z Niemcem Danielem Theisem bostończycy wygrywali 103:101, a na zegarze pozostawało zaledwie 0,5 s. Piłkę z boku wprowadzał Kyle Lowry. Rozgrywający Raptors zagrał wysoko w poprzek parkietu, gdzie po drugiej stronie stał niepilnowany Anunoby. 23-letni Brytyjczyk natychmiast oddał rzut i trafił "za trzy".



W koszykówce przy wprowadzaniu piłki spoza boiska zegar włączany jest dopiero, gdy piłki dotknie któryś z zawodników na parkiecie. Powtórki pokazały, że Anunoby'emu pół sekundy wystarczyło na oddanie rzutu.



"Podanie było niczym. Cała zasługa należy się OG, to on trafił rzut, a nie była to łatwa próba. To wspaniały moment dla tego dzieciaka" - powiedział Lowry, który na swoim koncie zapisał 31 punktów i osiem asyst.



W całym spotkaniu Anunoby zdobył 12 punktów i miał 10 zbiórek. Wśród Celtics prym wiódł Walker - 29 pkt.



Minionej nocy rozpoczęła się rywalizacja w parze Los Angeles Clippers - Denver Nuggets. Faworyzowana ekipa z "Miasta Aniołów" wygrała gładko 120:97. Najlepszy w jej szeregach był Kawhi Leonard, który zdobył 29 pkt.



Od wznowienia sezonu, przerwanego ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie spotkania ligi NBA odbywają się w zamkniętym ośrodku Disney World pod Orlando na Florydzie.

Wyniki czwartkowych meczów drugiej rundy fazy play off NBA:

Konferencja Wschodnia



Toronto Raptors - Boston Celtics 104:103



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-1 dla Celtics.



Konferencja Zachodnia



Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 120:97



Stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-0 dla Clippers.