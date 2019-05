Ekipa Portland Trail Blazers pokonała u siebie Denver Nuggets 140:137 po czterech dogrywkach. W drugim piątkowym meczu Milwaukee Bucks wygrali na wyjeździe z Boston Celtics 123:116. W drugiej rundzie play off ligi NBA obaj zwycięzcy prowadzą 2-1.

Zdjęcie Torrey Craig #3 z Denver Nuggets, Enes Kanter #00 z Portland Trail Blazers i Nikola Jokić #15 z Denver Nuggets /AFP

W wypełnionej hali Moda Center w Portland (na trybunach zasiadło 20 193 widzów) widzowie obejrzeli emocjonujący mecz, w którym prowadzenie zmieniało się 24 razy. Było to dopiero drugie w historii play off w lidze NBA spotkanie, do którego rozstrzygnięcia potrzebne były cztery dogrywki. Poprzednio taki maratoński mecz rozegrały Boston Celtics i Syracuse Nationals w 1953 roku.

Zespół gospodarzy, którzy pozostają niepokonani w play off na własnym parkiecie, poprowadził do zwycięstwa CJ McCollum. Zdobył 41 punktów, wyrównując swój rekord w fazie pucharowej rozgrywek.

"Naprawdę bardzo chcieliśmy wygrać u siebie mecz numer trzy. Mówi się przecież, że zespół, który jest lepszy w trzecim spotkaniu serii, ma 70 procent szans na zakwalifikowanie się do następnej rundy" - zauważył McCollum.

Damian Lillard dodał 28 dla zwycięzców. Decydujące o wygranej punkty zdobył dwoma celnymi rzutami wolnymi rezerwowy Seth Curry na 2,8 s przed końcem czwartej dogrywki. Goście nie zdążyli już skutecznie odpowiedzieć.

Wyżej rozstawionej ekipie Denver (nr 2 w Konferencji Zachodniej) nie pomogło 34 pkt Jamala Murraya ani trzecie w play off tzw. triple-double Nikoli Jokicia, na które złożyło się 33 pkt, 18 zbiórek i 14 asyst.

Czwarte spotkanie tych zespołów odbędzie się w niedzielę także w Portland.

Wcześniej najlepszy zespół ligi w sezonie zasadniczym Milwaukee Bucks, przywrócił sobie kontrolę nad rywalizacją z Boston Celtics w półfinale Konferencji Wschodniej, wygrywając drugi kolejny mecz, tym razem na wyjeździe, 123:116.

W hali TD Garden (komplet 18624 widzów) jak zwykle błyszczał reprezentant Grecji Giannis Antetokounmpo, który zanotował 32 pkt, 13 zb. i osiem asyst. Wspierali go rezerwowy George Hill (zmiennik Eirica Bledsoe na pozycji rozgrywającego) - 21 pkt i Khris Middleton - 20.

Antetokounmpo oddał w tym meczu tylko 13 rzutów z gry (trafił osiem), ale - często faulowany przez rywali - wykonał 22 rzuty wolne (16 celnych). Wliczając dwa mecze sezonu regularnego, gwiazdor Milwaukee w każdym występie w Bostonie w tym sezonie zdobywał co najmniej 30 pkt.

"Nadal zamierzam grać tak agresywnie. Tego oczekują ode mnie partnerzy z zespołu. Jeśli cały czas będę musiał brać na siebie odpowiedzialność, będę to robił" - powiedział Antetokounmpo, jeden z głównych faworytów - obok Jamesa Hardena z Houston Rockets - do tytułu najbardziej wartośckiowego (MVP) zawodnika sezonu.

W drużynie gospodarzy wyróżnili się w piątek Kyrie Irving - 29 pkt i Jayson Tatum - 20.

Ten pierwszy nie krył irytacji pracą arbitrów.

"To niedorzeczne, że odgwizdano aż 22 rzuty wolne (na korzyść Antetokounmpo - red.). To spowalnia grę i uniemożliwia zdobywanie punktów" - narzekał Irving, mistrz NBA z 2016. Sam jednak był tego dnia na bakier ze skutecznością - z gry trafił tylko osiem z 22 prób.

Czwarty mecz w tej parze odbędzie się w poniedziałek, również w Bostonie.

Wyniki piątkowych meczów drugiej rundy play off - półfinałów konferencji - ligi koszykówki NBA:

Konferencja Wschodnia:

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 116:123

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Bucks)

Konferencja Zachodnia:

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 140:137 (po czterech dogrywkach)

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 2-1 dla Trail Blazers)