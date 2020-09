NBA. Billy Donovan nie jest już trenerem Oklahoma City Thunder

Billy Donovan nie jest już trenerem występujących w NBA koszykarzy Oklahoma City Thunder. Po pięciu sezonach wygasł jego kontrakt i strony wspólnie podjęły decyzję o nie przedłużaniu go. Nazwisko jego następcy nie jest znane.

Zdjęcie Billy Donovan /Mike Ehrmann /Getty Images

Pod wodzą Donovana zespół wygrał 243 mecze i doznał 157 porażek. W pierwszym sezonie jego pracy dotarł do finału Konferencji Zachodniej.

W ostatnich latach ekipa Thunder systematycznie traciła jednak największe gwiazdy: Kevina Duranta, Russella Westbrooka i Paula George'a. W zamian otrzymała wiele wyborów w kolejnych draftach i jest obecnie w przebudowie.

Mimo to Donovan zdołał wprowadzić zespół do fazy play off w sezonie 2019/20. Drużyna była blisko wyeliminowania w pierwszej rundzie faworyzowanych Houston Rockets, ale ostatecznie rywalizację do czterech zwycięstw przegrała 3-4.

- Po dyskusji stało się jasne, że nie jesteśmy w stanie zapewnić trenerowi oczekiwanych przez niego informacji co do kierunku rozwoju klubu w najbliższych sezonach - przyznał generalny menedżer Sam Presti.

55-letni Donovan prawdopodobnie nie będzie długo szukał zatrudnienia. Trenerskie wakaty są obecnie w New Orleans Pelicans, Philadelphia 76ers i Indiana Pacers. Natomiast portal ESPN donosi, że powierzenie mu drużyny rozważa także Chicago Bulls.