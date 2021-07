NBA. Bill Russell wystawia na aukcję najcenniejsze pamiątki

Koszykarz ogłosił, że przekaże setki przedmiotów z osobistej kolekcji, w tym trofea, pierścienie, piłki do koszykówki, koszulki, listy, zdjęcia i inne pamiątki obejmujące całą trzynastoletnią karierę zawodnika, a następnie lata spędzone w NBA w roli szkoleniowca.

Całą karierę zawodniczą spędził w Celtics (1956-1966). Potem w Bostonie pracował jako trener w latach 1966-69 (dwa mistrzowskie tytuły), a następnie w Seattle SuperSonics (1973-77) i Sacramento Kings (1987-88).

Najważniejsze z jego memorabiliów to pierwszy (1957) i ostatni (1969) z mistrzowskich pierścieni oraz cztery z jego pięciu trofeów MVP, a także złoty medal olimpijski wywalczony z reprezentacją USA w 1956 roku.

Reklama

"Jest kilka "kawałków", które zachowam dla siebie, ale resztą podzielę się ze światem" - powiedział Russell w oświadczeniu wideo.

Aukcja jest zaplanowana wstępnie na jesień lub wczesną zimę.

We wrześniu, obecnie 87-letni Russell, ma zostać wprowadzony do Galerii Sław (za rok 2020) jako trener. Jako zawodnik dostąpił tego honoru wcześniej, choć okoliczności były specyficzne. Russell pierścień przekazywany zawodnikom wprowadzanym do Galerii Sław odebrał dopiero w 2019 r. po 44 latach od nominacji. W 1975 roku nie wziął udziału w ceremonii, bo uznał, że nie zasłużył na to, by być pierwszym czarnoskórym graczem, który dostąpił tego zaszczytu. Miał na myśli przede wszystkim Chucka Coopera, który w 1950 r. był pierwszym Afroamerykaninem w koszykarskiej lidze NBA i został wprowadzony do Galerii Sław właśnie w 2019 r.

Russell będzie piątą osobą w historii NBA, która w Galerii Sław będzie jako koszykarz i trener. Przed nim zaszczytu tego dostąpili John Wooden, Lenny Wilkens, Bill Sharman i Tommy Heinsohn, rówieśnik Russella zmarły w listopadzie 2020 r.