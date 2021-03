​NBA. Adam Silver: Na razie bez obowiązkowych szczepień

Komisarz ligi koszykówki NBA Adam Silver poinformował, że na razie nie ma planów wprowadzenia dla wszystkich zawodników obowiązkowych szczepień przeciwko Covid-19. Wyraził też nadzieję, że od przyszłego sezonu liga wróci do normalności.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. LeBron James o Marcu Gasolu: Widzi grę w podobny sposób, jak ja ją widzę. Wideo © 2020 Associated Press

Na konferencji w Atlancie przed Meczem Gwiazd Silver przyznał, że kierownictwo NBA dobrze zdaje sobie sprawę z groźnej sytuacji pandemicznej na całym świecie, dlatego w planach na nowy sezon nie przewiduje rozgrywania meczów za granicą.



"Nie planujemy podróży zagranicznych" - potwierdził Silver. "Mamy nadzieję, że liga wróci do normalności i w przyszłym sezonie będziemy rozgrywali mecze już w naszych wypełnionych przez publiczność halach" - dodał.



Komisarz NBA jest przekonany, że szczepionki będą skutecznie przeciwdziałały wirusowi i jego mutacjom, pozwolą kibicom na powrót do hal.



"Zdrowie ludzi jest najważniejsze, zagramy dla publiczności tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że sport nie wpłynie na rozwój pandemii" - zaznaczył.



Decyzja o tym, czy się szczepić czy nie, nie będzie zawodnikom NBA narzucona, to będzie wyłącznie ich wolny wybór - zadeklarował Silver.



"Ale wiem o tym, że większość graczy chce się zaszczepić, gdyż daje to wiele korzyści. Oczywiście zdrowotnych, ale także innych, m.in. pozwoli unikać kwarantanny" - zakończył komisarz NBA.



Mecz All-Star Game zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Po raz czwarty w historii nie będzie rywalizacją Wschód - Zachód, a spotkaniem drużyn wybranych przez dwóch koszykarzy-kapitanów, którzy otrzymali najwięcej głosów. Zostali nimi LeBron James z Los Angeles Lakers i Kevin Durant z Brooklyn Nets. Ten drugi z powodu kontuzji nie zagra, ale rolę kapitana zachował.