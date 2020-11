NBA. 49 meczów sparingowych przed rozpoczęciem sezonu

Od 11 do 19 grudnia odbędzie się 49 meczów sparingowych w lidze NBA. Nowy sezon w zamorskiej koszykówce rozpocznie się 22 grudnia i potrwa maksymalnie do 22 lipca 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Szalona radość kibiców Los Angeles Lakers. Interweniowała policja. Wideo © 2020 Associated Press

Od 1 grudnia drużyny trenować będą na zgrupowaniach, a następnie rozpoczną serię gier przedsezonowych. Pierwszego dnia dojdzie do rywalizacji m.in. Los Angeles Clippers z broniącymi tytułu Los Angeles Lakers.



Każdy zespół rozegra od dwóch do czterech spotkań sparingowych, w tym co najmniej jeden w swojej hali. Zawodnicy Toronto Raptors z uwagi na obostrzenia związane z pandemią występować będą w roli gospodarza w mieście Tampa na Florydzie.



Wkrótce ma zostać opublikowany także terminarz gier ligowych w NBA, od 22 grudnia do 4 marca.



Rozgrywki NBA 2020/21 rozpoczną się 22 grudnia. Poszczególne kluby mają zaplanowane 72 mecze (zamiast tradycyjnie 82), w tym po trzy z rywalami ze swojej konferencji oraz po dwa z drugiej konferencji.



Rozpoczynającą się 18 maja rundę play off poprzedzi tzw. turniej wstępny Play-In. To turniej z udziałem ekip z miejsc 7-10. na Wschodzie i Zachodzie.



Finał NBA rozgrywany będzie od 8 lipca, a zakończy się najpóźniej 22 lipca.



Z kolei dzień później, tj. 23 lipca ma się odbyć ceremonia otwarcia przełożonych igrzysk olimpijskich w Tokio.



Sezon 2019/20 zakończył się w październiku z czteromiesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią COVID-19, a zespoły końcówkę sezonu regularnego i cały play off rozegrały w "bańce" stworzonej w ośrodku Walt Disney World nieopodal Orlando na Florydzie. Po 17. w historii tytuł sięgnęli koszykarze Los Angeles Lakers, którzy w finałowej serii pokonali Miami Heat 4-2.

Zdjęcie Lebron James / AFP

Reklama

giel/ mar/