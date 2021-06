NBA. 48 minut i 49 punktów Kevina Duranta

W piątym meczu półfinału Konferencji Wschodniej zawodnicy Brooklyn Nets pokonali rywali z Wisconsin 114-108. Dzięki spotkaniu, które rozpoczęło się o 02.30 czasu polskiego w Barclays Center, Nets wyszli na prowadzenie 3-2 w serii.

Kevin Durant olśniewał swoją grą

Więcej niż o samym wyniku mówiło się jednak o postaci Kevina Duranta. Niski skrzydłowy rozegrał każdą sekundę spotkania i był najlepiej punktującym graczem na parkiecie - na swoim koncie zapisał aż 49 punktów. Do tego wyniku dołączył także 17 zbiórek i 10 asyst.



"Wiecie, to jest obecnie najlepszy gracz na świecie" - stwierdził po meczu Giannis Antetokounmpo, cytowany przez ESPN. Grek sam zdobył dla Bucks 34 punkty i zaliczył 12 zbiórek, ale jego dobra gra została tego dnia przyćmiona przez Duranta.



Steve Nash: Te 48 minut było konieczne

Zawodnik miał prawo być zmęczony po pełnych 48 minutach starcia z Bucks, jak jednak przyznał Steve Nash, trener Nets, decyzja o pozostawieniu go w grze w pełnym wymiarze minutowym meczu było konieczne.



"Cóż mogę powiedzieć, to nie jest idealne rozwiązanie. Jednak gdybyśmy nie grali z nim 48 minut, prawdopodobnie nie wygralibyśmy dziś wieczorem. To był trudna decyzja - choć lepiej rzec, że to łatwa decyzja, która była bardzo trudna do podjęcia - orzekł Nash.

LeBron James: Doceniajcie to, ludzie!

Durant zaliczył w trakcie potyczki z gośćmi z Milwaukee jeszcze trzy bloki i dwa przechwyty. Jego występ licznie skomentowali inni koszykarze.



"WIELKOŚĆ. Doceniajcie to, póki możecie ludzie!" - napisał na Twitterze LeBron James. Z kolei Larry Nance Jr., koszykarz Cleveland Cavaliers na tym samym portalu napisał bez ogródek: "Kevin Durant... ulubiony zawodnik twojego ulubionego zawodnika".



Nets dzieli jedna wygrana od finału konferencji

Jeśli Nets uda się wygrać także kolejne spotkanie, to awansują do finału Konferencji Wschodniej, w której zmierzą się z kimś z pary Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks. Rywalizacja tych ekip także jest zacięta - jak na razie w serii mamy remis 2-2.

Zdjęcie Kevin Durant był bezdyskusyjnym graczem meczu / AP/Associated Press/East News / East News

PaCze