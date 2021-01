NBA. 46. "triple-double" Jokica i szósta wygrana Nuggets

Serb Nikola Jokić po raz 46. w karierze osiągnął tzw. triple-double, a Denver Nuggets pokonali Golden State Warriors 114:104 w czwartkowym meczu koszykarskiej ligi NBA. Gościom nie pomogła bardzo dobra gra Stephena Curry'ego, który zdobył 35 punktów.

Nuggets odnieśli szóste zwycięstwo i mają tyle samo porażek (jeszcze niedawno ich bilans wynosił 1-4), Warriors też legitymują się dorobkiem 6-6.



Jokić zdobył 18 z 23 punktów w drugiej połowie, a zaliczył też 14 zbiórek i 10 asyst. Trafił osiem z 16 rzutów z gry (0/4 za trzy) i wykorzystał wszystkie siedem wolnych.



Po 17 punktów dla Nuggers dołożyli Will Barton i Jamal Murray. Łącznie sześciu zawodników uzyskało dwucyfrową zdobycz.



W ekipie "Wojowników" wyróżnił się Curry - 35 pkt (pięć "trójek") i 11 zbiórek, ale miał też siedem strat. Dzielnie wspierali go też m.in. James Wiseman - 18 i Andrew Wiggins - 16 pkt.



Zwycięzcy mieli dużą przewagę jeśli chodzi o punkty zdobyte przez rezerwowych - 41 wobec 20 Warriors.



W zaledwie ośmioosobowym składzie Miami Heat przegrali na wyjeździe z Philadelphia 76ers 108:125. "Szóstki" z każdą kwartą powiększały przewagę, a jedynie w ostatniej lepsi byli zawodnicy z Florydy.



W ekipie 76ers najlepsi okazali się Shake Milton - 31 pkt oraz Ben Simmons - 12 asyst, po 10 punktów i zbiórek. Okoliczności spotkania sprawiły, że lider gospodarzy Joel Embiid przebywał na parkiecie tylko przez 24 minuty i zgromadził dziewięć oczek.



Siedmiu koszykarzy Heat uzyskało dwucyfrową zdobycz, a największą Duncan Robinson - 22 i Gabe Vincent - 21. Jedynie Andre Iguodala zaledwie raz trafił do kosza (2 pkt), lecz miał osiem asyst i trzy zbiórki.



Tylko 10 punktów w drugiej kwarcie - to jedna z przyczyn niepowodzenia Portland Trail Blazers w rywalizacji z Indiana Pacers 87:111. Po remisowej pierwszej 26:26, w kolejnej Trail Blazers ulegli 10:33. W trzeciej rzucili się do odrabiania strat, jednak ostatnią znowu wyraźnie przegrali.



O sukcesie koszykarzy z Indianapolis przesądzili tym razem Malcolm Brogdon - 25 punktów i Domantas Sabonis - 23 pkt i 15 zbiórek. Wśród pokonanych wyróżnili się Damian Lillard i C.J. McCollum - po 22 pkt.



W innych czwartkowych meczach, zdecydowanie bardziej wyrównanych, San Antonio Spurs ulegli Houston Rockets 105:109, a Toronto Raptors wygrali z Charlotte Hornets 111:108.



Rockets zwyciężyli już bez swojego lidera Jamesa Hardena, który odszedł do Brooklyn Nets (na zasadzie wymiany między klubami do "Rakiet" trafił Victor Oladipo), a także pod nieobecność kontuzjowanych Johna Walla i Erica Gordona.



Największy udział w wygranej Rockets mieli Christian Wood - 27 pkt (pięć "trójek") i 15 zbiórek, Sterling Brown - 23 pkt, Jae'Sean Tate - 13 pkt i 10 asyst. Dla Spurs 29 punktów zdobył Keldon Johnson.



W tabeli Konferencji Wschodniej prowadzą Boston Celtics (7-3), przed "Szóstkami" (9-4), a w Zachodniej broniący tytułu Los Angeles Lakers (10-3).



Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Denver Nuggets - Golden State Warriors 114:104

Philadelphia 76ers - Miami Heat 125:108

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 87:111

San Antonio Spurs - Houston Rockets 105:109

Toronto Raptors - Charlotte Hornets 111:108



Tabele



KONFERENCJA WSCHODNIA



ATLANTIC DIVISION

M Z P proc.

1. Boston 10 7 3 70,0

2. Philadelphia 13 9 4 69,2

3. Brooklyn 13 7 6 53,8

4. New York 12 5 7 41,7

5. Toronto 11 3 8 27,3



CENTRAL DIVISION



1. Indiana 12 8 4 66,7

Milwaukee 12 8 4 66,7

3. Cleveland 12 5 7 41,7

4. Chicago 11 4 7 36,4

5. Detroit 11 2 9 18,2



SOUTHEAST DIVISION



1. Orlando 11 6 5 54,5

2. Atlanta 10 5 5 50,0

3. Charlotte 13 6 7 46,2

4. Miami 10 4 6 40,0

5. Washington 11 3 8 27,3



KONFERENCJA ZACHODNIA



SOUTHWEST DIVISION



1. Dallas 10 6 4 60,0

2. San Antonio 12 6 6 50,0

3. Memphis 11 5 6 45,5

4. Houston 10 4 6 40,0

New Orleans 10 4 6 40,0



NORTHWEST DIVISION



1. Utah 11 7 4 63,6

2. Portland 12 7 5 58,3

3. Denver 12 6 6 50,0

4. Oklahoma City 11 5 6 45,5

5. Minnesota 11 3 8 27,3



PACIFIC DIVISION



1. LA Lakers 13 10 3 76,9

2. LA Clippers 12 8 4 66,7

3. Phoenix 11 7 4 63,6

4. Golden State 12 6 6 50,0

5. Sacramento 12 5 7 41,7



