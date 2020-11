Jeden z najbardziej doświadczonych koszykarzy NBA 40-letni Udonis Haslem otrzymał propozycję nowej umowy z Miami Heat. Kontrakt nie może być negocjowany przed 20 listopada, ale wszystko wskazuje, że zawodnik zagra w barwach ekipy z Florydy 18. sezon z rzędu.

Minimalna stawka dla weterana w amerykańskiej lidze to niespełna 2,6 mln dolarów. Za ponownym zatrudnieniem Haslema, który w minionym sezonie zagrał zaledwie w czterech meczach, optował przede wszystkim trener wicemistrzów NBA Eric Spoelstra, który docenia osobowość koszykarza i jego wkład w budowanie atmosfery w zespole.

"Jest niewiarygodną opoką, jeśli chodzi o stabilność, przywództwo i motywację. Na wszystkich poziomach i dla wszystkich graczy, nie tylko młodych. Daje też nam trenerom cenne wskazówki, także w sferze mentalnej" - mówił po zakończeniu w październiku finałowej rywalizacji w +bańce+ na Florydzie, w której Miami uległo Los Angeles Lakers 2-4.

Haslem był w minionym sezonie jednym z trzech 40-latków występujących w NBA, obok 43-letniego Vince'a Cartera (Atlanta Hawks), który wiosną zakończył karierę i swojego rówieśnika Jamala Crawforda (Brooklyn Nets - na razie nie ma informacji o tym, czy będzie dalej grać).

Przed Haslemem jedynie pięciu koszykarzy w NBA spędziło w jednym klubie 18 i więcej lat. Są to: Niemiec Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks, 21 lat), zmarły tragicznie w styczniu Kobe Bryant (LA Lakkers, 20), Tim Duncan (San Antonio Spurs, 19), John Stockton (Utah Jazz, 19) i Reggie Miller (Indiana Pacers, 18).

Grający na pozycji silnego skrzydłowego Haslem zgłosił się do draftu NBA w 2002 roku, ale nie został wybrany przez żadną ekipę. Sezon 2002/03 spędził w lidze francuskiej (Elan Chalon), po czym powrócił do USA i podpisał kontrakt z Miami.

Zdobył z tym klubem trzy tytuły mistrzowskie (2006, 2012, 2013) i trzy razy był wicemistrzem (2011, 2014, 2020). Jest liderem Heat w klasyfikacji wszech czasów w zbiórkach (5738). Ponadto znajduje się w pierwszej piątce klubu pod względem liczby rozegranych meczów, występów w pierwszej piątce, minut spędzonych na parkiecie, double-double i skuteczności rzutów z gry.

W 2010 roku w samochodzie Haslema policja znalazła narkotyki, ale koszykarz nie został oskarżony o ich posiadanie. Po śledztwie prokurator stwierdził bowiem, że nie jest w stanie udowodnić, że wiedział on, co przewoził. Była to jedyna kontrowersyjna sytuacja zawodnika w karierze.