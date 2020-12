NBA. 150 mln za sezon dla jednego gracza? Dlaczego nie!

Kto zostanie MVP? Na kogo stawiają i kogo najbardziej cenią managerowie drużyn NBA? Czy ponad 150 milionów złotych w sezonie 2020/2021 dla Stephena Curry to najwyższy kontrakt rozgrywek? 10 najwybitniejszych do oglądania? Najlepsza koszykarska liga świata wybiega na parkiety!

Managerowie nie mają wątpliwości - Lakers!

Już od dziewiętnastu lat, oprócz fanów i dziennikarzy, także managerowie drużyn NBA typują przebieg nowego sezony, oceniając wiele innych aspektów związanych z rozgrywkami. Ponieważ zwykle nie ma ludzi bardziej poinformowanych niż ci, którzy decydują o obrazie zespołów, więc zapraszam do analizy ich głosowań w ważnych kwestiach dotyczących ligi:

Gdybyś tworzył zespół i mógł podpisać kontrakt z jednym graczem - kto by nim był: Giannis Antetokounmpo - 43 procent głosów, Luka Doncic - 43 proc, Anthony Davis - 7 proc.

Najlepszy środkowy w NBA: Nikola Jokic - 50 proc, Anthony Davis - 43 proc, Antetokounmpo - 7 proc.

Najlepszy rzucający rozgrywający: James Harden - 68 proc, Bradley Beal - 11 proc, Luka Doncic - 11 proc.

Który gracz rywali wymaga od zespołu największych przygotowań: Harden - 32 proc, LeBron James - 29 proc, Steph Curry - 11 proc.

Trzy najlepsze zespoły Konferencji Zachodniej: Lakers - 38 proc, Clippers 28 proc, Nuggets 19 proc.

Trzy najlepsze zespoły Konferencji Wschodniej: Bucks - 35 proc, Nets 24 proc, Heat 21 proc.

Która drużyna będzie mistrzem NBA w sezonie 2020/2021: Los Angeles Lakers - 81 proc, 2. Los Angeles Clippers 11 proc.

100 najlepszych przed sezonem

National Basketball Association to zawsze była - i będzie liga - gwiazd. Spora część fanów basketu kibicuje bardziej swoim ulubieńcom, niż zespołom, w których grają, więc stworzono listę stu najlepszych koszykarzy, których gry nie wolno przegapić. Nie będę wstawiał całej listy, choć z dziennikarskiego obowiązku dodam, że na pozycji numer 100 jest rozgrywający San Antonio Spurs Dejounte Murray, a w rankingu nie ma ani jednego z graczy, którzy w tym roku debiutują w NBA.

I co ciekawe, o czym zresztą poniżej: żaden z koszykarzy pierwszej trójki nie jest wymieniany jako główny kandydat do miana najbardziej wartościowego gracza ligi. Pierwsza dziesiątka, którą pewnie wielu kibiców koszykówki widzi zupełnie inaczej bo jest wśród kogo wybierać, wygląda następująco:

LeBron James (Los Angeles Lakers) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Stephen Curry (Golden State Warriors) Anthony Davis (Los Angeles Lakers) Luka Doncic (Dallas Mavericks) Kevin Durant (Brooklyn Nets) James Harden (Houston Rockets) Damian Lillard (Portland Trail Blazers) Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kto MVP NBA? Kto najlepszym debiutantem?

Kandydatów na najważniejsze nagrody NBA w głosowaniach dziennikarzy w USA zajmujących się zawodową koszykówką nie brakuje, ale jest grupa liderów mających na nie największe szanse. W głosowaniu przeprowadzonym wśród dziewięciu dziennikarzy CBS Sports na miano najlepszego gracza sezonu, najwięcej głosów zebrał Luke Doncic (Dallas Mavericks) - cztery, o jeden mniej padł na Damiana Lillarda (Portland Trail Blazers), po jednym otrzymali Anthony Davis (LA Lakers) i Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Ranking pierwszoroczniaków, którzy mogą podbić ligę jest bardziej zróżnicowany: James Wiseman (Warriors) i LaMelo Ball (Charlotte Hornets) - po trzy głosy, Obi Toppin (New York Knicks) - dwa głosy, a jeden głos padł na grającego w Sacramento Kings Tyrese Haliburtona.

150 milionów złotych: za sezon?!

150 milionów 215 tysięcy 374 złote i 5 groszy, według przelicznika z 21 grudnia - tyle zarobi za grę w sezonie 2020-2021 Steph Curry, lider na liście najlepiej opłacanych koszykarzy NBA. Klay Thompson, jego kolega w Golden State Warriors, "najgorzej" opłacany koszykarz z pierwszej dziesiątki listy płac National Basketball Association nowego sezonu 2020/2021 pewnie nie zagra na parkiecie ani minuty (kontuzja), ale i tak zarobi ponad 35 milionów dolarów. Trzydziesty na liście płac Andre Drummond przyniesie do domu niebotyczne 28 milionów 751 tysięcy i 774 dolary, ale do elitarnej dziesiątki sporo milionów zabrakło. Przypominam, że lista najlepiej zarabiających w sezonie 2020/2021 nie zmieni się, nawet gdyby koszykarze zmienili kluby, bo kontrakty są gwarantowane - bez względu na to, gdzie rzucasz piłką do kosza.

Steph Curry (Golden State Warriors): 43,006,362 Chris Paul (Phoenix Suns): 41,358,814 Russell Westbrook (Washington Wizards): 41,358,814 James Harden (Houston Rockets): 41,254,920 John Wall (Houston Rockets): 41,254,920 LeBron James (Los Angeles Lakers): 39,219,566 Kevin Durant (Brooklyn Nets): 39,058,950 Blake Griffin (Detroit Pistons): 36,810,996 Paul George (Los Angeles Clippers): 35,450,412 Klay Thompson (Warriors): 35,361,360

Przemysław Garczarczyk z Chicago