​Władze NBA rozesłały do klubów, które będą walczyć na Florydzie od końca lipca o mistrzostwo ligi, 113-stronnicowy protokół zasad sanitarnych i bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wkrótce otwarcie obiektów sportowych klubów NBA. Wideo © 2020 Associated Press

Opisano w nim dokładnie zasady postępowania koszykarzy i sztabów na parkiecie oraz poza nim.

Reklama

Informacje dotyczą nie tylko sześciu faz powrotu na parkiety (od treningów indywidualnych w klubach do zespołowych na miejscu na Florydzie) wznowienia rywalizacji w Disney World w Orlando, ale i tak szczegółowych rzeczy, jak prawidłowe dezynfekowanie piłek do koszykówki - poinformował "The New York Times".

Po dotarciu na Florydę, od 7 lipca, wszyscy uczestnicy rywalizacji będą poddani kwarantannie dopóki nie zostaną przeprowadzone u nich dwukrotnie testy na obecność koronawirusa w odstępie 24 godzin. Koszykarze w swoich klubach mają być testowani, co zapowiadano już wcześniej, co dwa dni począwszy od 23 czerwca. W Orlando po przebyciu kwarantanny będą testowani codziennie.

Wszyscy, którzy zamieszkają w Disney World w "szklanej bańce" zostali podzieleni na sześć grup. Pierwszą stanowią: zawodnicy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, menedżerowie sprzętu i sędziowie. Osoby te będą miały dostęp do najbardziej ograniczonych obszarów rywalizacji, w tym m.in. szatni, boisk i sal treningowych oraz aren rozgrywania meczów.

Grupa druga to m.in. członkowie sztabu PR zespołów, wybrani przedstawiciele mediów, zaproszeni przez koszykarzy goście, a nawet fryzjerzy i makijażyści. Będą mieć oni ograniczony kontakt z +głównymi aktorami+ rywalizacji, by minimalizować ryzyko. Każda kolejna grupa kontaktować się będzie z zawodnikami i trenerami w jeszcze mniejszym wymiarze.

Równie ostre i szczegółowe reguły obowiązywać będą wszystkich poza parkietem. Ograniczenia dotykają np. innych aktywności sportowych - można będzie grać w tenisa stołowego, ale tylko pojedynczo, a nie w deblach; nie będzie obsługi do noszenia kijów golfowych. Nie będzie też można wypożyczać masek do nurkowania.