Nastoletni Polak w najlepszej lidze świata? Może zagrać u Michaela Jordana!

Oprac.: Paweł Pieprzyca NBA

Eksperci portalu espn.com typują, że koszykarz reprezentacji Polski, niespełna 19-letni Jeremy Sochan, który zgłosił się do draftu NBA, może zostać wybrany z numerem 15. przez New Orleans Pelicans, ale - na zasadzie wymiany - od razu trafić do Charlotte Hornets.

Zdjęcie Jeremy Sochan (z piłką) / Greg Nelson / Getty Images