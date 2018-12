Nastolatkowie Luka Donczić i Janja Garnbret najlepszymi sportowcami Słowenii

Mistrz Euroligi koszykarzy z Realem Madryt, Luka Donczić obecnie występując w NBA w Dallas Mavericks oraz Janja Garnbret mistrzyni świata we wspinaczce zostali wybrani najlepszymi sportowcami Słowenii w 2018 r. Obydwoje to nastolatkowie - skończyli w tym roku 19 lat.

Żeglarki Tina Mrak i Veronika Macarol, mistrzynie Europy w klasie 470, zostały uznane najlepszym zespołem w 51. edycji plebiscytu.

Donczić został wybrany najlepszym koszykarzem (MVP) minionego sezonu na Starym Kontynencie w rozgrywkach Euroligi. W NBA czuje się znakomicie i nie ma tremy występując z najlepszymi na świecie - uzyskał do tej pory, w 28 spotkaniach średnio 18,4 pkt, 6,7 zbiórek oraz 4,9 asysty. W głosowaniu słoweńskich dziennikarzy otrzymał 260 pkt i wyprzedził kolarza Primoza Roglica (czwarty w Tour de France, 163 pkt) i biathlonistę Jakova Faka (wicemistrz olimpijski na 20 km, 116).

Garnbret, która otrzymała 376 pkt to mistrzyni świata i zdobywczyni Pucharu Świata w konkurencji prowadzenie oraz złota medalistka MŚ w boulderingu oraz trójboju-kombinacji (wspinaczka na czas, prowadzenie i bouldering). Dyscyplina ta zadebiutuje na igrzyskach w Tokio w 2020 r. Garnbret wyprzedziła judoczkę Tinę Trstenjak (174) i tenisistkę Kaję Juvan (40).

"Młodość to nie tylko szaleństwo, to także adaptacja, nauka i dojrzewanie i doskonalenie się. To wszystko, a nawet więcej zdobyli zwycięzcy w Europie i stawiają kolejne milowe kroki w swoich dyscyplinach" - napisano o laureatach.