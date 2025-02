Napisał historię w Meczu Gwiazd. Poszedł ścieżką LeBrona, Jordana i Johnsona

Do tej pory tylko trzech koszykarzy w dziejach mogło się pochwalić przynajmniej dwoma tytułami MVP sezonu regularnego i All-Star Game oraz jednym finałów NBA. Byli to LeBron James, Michael Jordan i Magic Johnson. Do grona tych wielkich postaci dołączył w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu Stephen Curry. Wcześniej najbardziej wartościowym graczem Meczu Gwiazd był w 2022 roku. Po trzech latach znowu to osiągnął, przechodząc do historii w kolejnej ze statystyk.

