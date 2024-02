Jeremy Sochan początkowo nie został zaproszony do udziału w NBA All Star Weekend, chociaż statystyki reprezentanta Polski uprawniały go do tego, by znaleźć się w gronie dziesięciu tzw. drugoroczniaków, czyli zawodników rozgrywających drugi sezon w NBA. Decyzja oficjeli wywołała niemałe poruszenie, a po tym, jak koszykarz San Antonio Spurs błysnął w starciu z Orlando Magic , kibice wręcz zaczęli domagać się, by postawić na Sochana.