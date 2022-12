Nagroda MVP w NBA otrzymała imię Michaela Jordana

NBA. Pojawi się też nowa nagroda

Po zakończeniu obecnego sezonu pojawi się też nowa nagroda - im. Jerry'ego Westa (Clutch Player of the Year). West miał na parkietach ksywkę "Mr. Clutch" w uznaniu dla jego wyjątkowych umiejętności strzeleckich w końcówkach wyrównanych meczów. Nominowanych do niej będą wyznaczać trenerzy, a ostatecznego wyboru dokonają przedstawiciele mediów.