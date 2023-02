Nagle zjawił się LeBron James. Młoda fanka nie mogła uwierzyć w to, co zrobił

Obejrzenie z bliska meczu NBA to oczywiście zawsze wielka gratka dla każdego sympatyka koszykówki. Niektórzy kibice mają przy tym to szczęście, że na hali mogą zasiąść obok jakiejś sławy - pewna fanka podczas hitowego spotkania Golden State Warriors z Los Angeles Lakers wprost nie mogła uwierzyć, gdy przysiadł się do niej... sam LeBron James. Reakcja dziewczyny zwala z nóg!