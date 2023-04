Na razie nie mają żadnych problemów. Są już blisko wywalczenia awansu

Koszykarze Denver Nuggets są już blisko awansu do drugiej rundy play-off. Najlepszy zespół Konferencji Zachodniej pokonał na wyjeździe Minnesota Timberwolves 120:11 i prowadzi w serii 3-0, a więc brakuje mu tylko jednego zwycięstwa do uzyskania kwalifikacji. Ważne mecze wygrały ekipy Atlanta Hawks i New York Knicks.