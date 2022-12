NBA. Bob Rathbun z poważnymi problemami zdrowotnymi. Komentator został przewieziony do szpitala

"Tuż przed dzisiejszym meczem Bob Rathbun stracił na moment przytomność. Obecni na miejscu ratownicy medyczni zareagowali szybko w związku z jego odwodnieniem" - napisano w specjalnym komunikacie wydanym przez telewizję Bally Sports, która zatrudnia komentatora. Jak dodano, został on przewieziony do szpitala na dalsze badania - był w tamtym momencie świadomy, a jego stan pozostawał stabilny. Trzeba więc trzymać kciuki, by 68-latek prędko powrócił do pełni zdrowia.