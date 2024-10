Mistrzowie zdeklasowali. 19 punktów przewagi po 1. kwarcie. LeBron i spółka odpowiedzieli

Zadanie Boston Celtics na inaugurację sezonu 2024/25 teoretycznie nie było łatwe. Oczywiście, aktualni mistrzowie wystąpili w roli faworytów starcia z New York Knicks , ale na parkiecie poszło im wręcz zaskakująco łatwo.

New York Knicks to jedna z drużyn, która posiada najwięcej kibiców w całej NBA - przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Decydująca jest tu przynależność do najludniejszego miasta w kraju liczącego ponad 8 milionów osób. Fani wierzą, że Knicks w swojej nowej, fizycznej odsłonie, powalczą o coś wielkiego. W pierwszym spotkaniu odbili się jednak od ściany.