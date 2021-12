Przed meczem wydawało się, że mogą wygrać tylko gospodarze. W ekipie z Bostonu nie mogło zagrać kilku zawodników: C.J. Miles, Aaron Nesmith, Justin Jackson, Enes Freedom, Bruno Fernando, Josh Richardson, Sam Hauser, Grant Williams i Al Horford. Wszystko przez protokoły sanitarne związane z koronawirusem. Jakby tego było mało Jaylen Brown w starciu stracił kawałek zęba.

Mimo wszystko prawie przez cały mecz prowadzili "Celtowie", najwięcej 19 punktami. Po raz pierwszy remis na tablicy wyników mieliśmy na półtorej minuty przed końcem, kiedy Giannis Antetokounmpo trafił spod kosza (111:111). Lider mistrzów NBA był jeszcze faulowany, ale nie wykorzystał rzutu wolnego.



NBA. Pierwsze prowadzenie Bucks 30 sekund przed końcem

NBA Prowadzili od początku do końca w świątecznym meczu Dwa osobiste trafił za to Brown i było 113:111 dla gości. W kolejnej akcji Jason Tatum stracił piłkę i poszła kontra. Jrue Holiday został jednak zalokowany przez Roberta Williamsa III, ale gospodarze pozostali w posiadaniu piłki, która trafiła do Wesleya Matthewsa, a ten rzucił zza łuku, dając Bucks pierwsze prowadzenie w spotkaniu (114:113) na 30 sekund przed końcem!



Potem jeszcze Khris Middleton wykorzystał trzy z czterech rzutów wolnych i zwycięstwo "Kozłów" stało się faktem. Liderem wśród triumfatorów był G. Antetokounmpo, który zdobył 36 punktów i miał 12 zbiórek. Po 25 "oczek" dla pokonanych rzucili Tatum i Brown.



Milwaukee Bucks - Boston Celtics 117:113 (22:35, 25:27, 43:32, 27:19)

