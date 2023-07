Mistrz NBA spróbował innego sportu. Wprawił internautów w osłupienie [WIDEO]

Stephen Curry to jeden z najlepszych koszykarzy w NBA. Do ligi dostał się w 2009 roku poprzez draft. Golden State Warriors wybrali go z numerem 7, a Amerykanin gra w tym klubie do tej pory. W jego barwach zdobył cztery tytuły mistrzowskie. Indywidualnie został natomiast MVP rozgrywek w sezonach 2014/2015 i 2015/2016. Znakiem rozpoznawczym Curry'ego są doskonałe rzuty za trzy punkty.