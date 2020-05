Wszyscy fani koszykówki, a zwłaszcza NBA, fascynują się w ostatnim czasie kolejnymi odcinkami serialu "The Last Dance", obrazującymi przepiękną karierę i życie Michaela Jordana. Nie pojawia się w nim jednak była żona genialnego zawodnika Juanita Vanoy. Para, po 17 latach wspólnego pożycia, rozstała się w 2006 roku, co kosztowało Jordana - bagatela - 168 mln dolarów!

Życie 57-letniej legendy NBA naznaczone było wielkimi sukcesami sportowymi. Nie zabrakło w nim jednak momentów trudnych, a nawet dramatycznych.

Jednym z nich bez wątpienia było zabójstwo jego ojca, a wątek ten został poruszony w jednym z odcinków serialu "The Last Dance" (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Dla Jordana bolesny musiał być także czas rozwodu z Juanitą Vanoy. Ucierpieć mogło wtedy nie tylko jego serce, ale i... portfel! Rozstanie z żoną kosztowało go bowiem fortunę.

Oboje poznali się w 1986 roku w jednym z klubów nocnych i po trzech latach wzięli ślub. Owocem ich związku była trójka dzieci: Jeffrey, Marcus oraz Jasmine.