Udonis Haslem podpisał nowy, roczny kontrakt z klubem NBA Miami Heat, co oznacza, że 39-letni koszykarz będzie reprezentował ekipę z Florydy 17. sezon z rzędu. Zawodnik poinformował o tym na swoim profilu na jednym z portali społecznościowych.

Minimalna stawka dla weterana w amerykańskiej lidze to 2,6 mln dolarów.

Grający na pozycji silnego skrzydłowego Haslem zgłosił się do draftu NBA w 2002 roku. ale nie został wybrany przez żadną ekipę. Sezon 2002/03 spędził w lidze francuskiej (Elan Chalon), po czym powrócił do USA i podpisał kontrakt z Miami.

Zdobył z tym klubem trzy mistrzostwa (2006, 2012, 2013). Był też dwa razy wicemistrzem (2011, 2014). Jest liderem Heat w klasyfikacji wszech czasów w zbiórkach (5738). Ponadto znajduje się w pierwszej piątce klubu pod względem liczby rozegranych meczów, występów w pierwszej piątce, minut spędzonych na parkiecie, double-double i skuteczności rzutów z gry. W minionym sezonie z powodu różnych urazów rozegrał tylko 10 meczów i skłaniał się do zakończenia kariery. Postanowił jednak jeszcze raz podjąć wyzwanie.

"Jesteśmy dumni witając naszego kapitana w 17. sezonie. UD jest naszym sercem i duszą. Cieszymy się, że po raz kolejny będzie prowadził (jako kapitan - PAP) drużynę" - napisał w oświadczeniu prezydent Miami, były znakomity szkoleniowiec Pat Riley.

W 2010 roku w samochodzie Haslema policja znalazła narkotyki, ale koszykarz nie został oskarżony o ich posiadanie. Po śledztwie prokurator stwierdził bowiem, że nie jest w stanie udowodnić, że wiedział on, co przewoził. Była to jedyna kontrowersyjna sytuacja zawodnika w karierze.