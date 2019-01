Media: Anthony Davis celem Los Angeles Lakers

Lider New Orleans Pelicans Anthony Davis, drugi w klasyfikacji strzelców NBA (29,3 pkt), jest celem transferowym kilku klubów, ale według amerykańskich mediów najbardziej intratną ofertę przygotowali Los Angeles Lakers. Termin zmian w składach upływa 7 lutego.

Zdjęcie Anthony Davis /Getty Images



25-letni skrzydłowy jest także drugim najlepiej blokującym zawodnikiem rozgrywek za oceanem (średnia 2,56) i czwartym pod względem liczby zbiórek (13,3). W minionym sezonie zasadniczym także był drugim strzelcem ligi (28,1 pkt), za Jamesem Hardenem (30,1).



Zainteresowanie +przejęciem+ Anthony'ego, który z "Pelikanami" ma ważny na kontrakt do 2020 r., są także New York Knicks oraz Boston Celtics. "Jeziorowcy" są skłonni oddać w ewentualnej wymianie za Davisa nawet czterech graczy - mają to być Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart i Lonzo Ball.



Mający 208 cm wzrostu koszykarz urodzony w Chicago związał się umową z New Orleans w 2016 r. i wówczas pięcioletni kontrakt miał wartość 127 mln dol.



Agent koszykarz nie zdradza preferencji klubowych swojego klienta, ale w minionym tygodniu powiedział, że Davis chce być oddany do innego zespołu i nie będzie podpisywał przedłużenia kontraktu z Pelicans, którzy wybrali go z numerem 1 w drafcie 2012 roku.



Davis, mistrz NCAA z Kentucky Wildcats (2012), mistrz świata (2014) i olimpijski (2012) był już trzy razy wybierany do pierwszej piątki sezonu zasadniczego. Wystąpił też pięciokrotnie w meczu All-Star, a w 2017 r. został uznany najlepszym zawodnikiem tego spotkania (MVP).