Kilka dni temu mieliśmy rocznicę wydarzenia, od którego minęło już dziewięć lat. Kibice koszykówki i Marcina Gortata bardzo dobrze pamiętają tę datę, wszak sami biorą w niej czynny udział, bo to ich wybory w głosowaniu formują dwie konstelacje gwiazd. W 2015 roku "Polski Młot" znalazł się o włos, aby właśnie w Meczu Gwiazd NBA móc wybiec na parkiet w podstawowej piątce. Nasz środkowy, wówczas w barwach drużyny Washington Wizards , uzyskał "grubo" ponad pół miliona głosów (570 tys.) , co pozwoliło mu zająć czwarte miejsce wśród zawodników podkoszowych Konferencji Wschodniej.

Marcin Gortat złożył zapewnienie. Chodzi o Jeremy'ego Sochana

- Moja kolejna niepopularna w tym kraju opinia: Marcin Gortat to wciąż najlepszy Polak w NBA w historii . Jeremy Sochan może (i powinien!) osiągnąć więcej, ale na razie to ciągle tylko gdybanie.

Najlepsze jest to, że wszystko w jego rękach i nogach... A my siedzimy, oglądamy i dopingujemy.

- Póki co to nie ma dyskusji, ale potencjał jest, pogadamy za parę lat. Nie ma co porównywać, ja się po prostu cieszę, że mamy kolejnego Polaka w NBA, a dam sobie rękę uciąć, że jakby Jeremi kiedyś przebił osiągnięcia Marcina Gortata, to ten drugi pierwszy by mu z tego powodu gratulował.