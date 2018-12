Koszykarze Denver Nuggets pokonali na własnym parkiecie po zaciętej końcówce Portland Trail Blazers 113:112 i umocnili się na drugim miejscu w Konferencji Zachodniej ligi NBA. Najwięcej punktów dla zwycięzców uzyskał Gary Harris - 27.

Nuggets, którzy w poprzednim sezonie nie zdołali zakwalifikować się do play off, w obecnych rozgrywkach są na dobrej drodze, by osiągnąć ten cel. W piątek w zaciętym spotkaniu z innym czołowym zespołem na Zachodzie odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu, co jest obecnie najdłuższą serią w lidze.

Gospodarze prowadzili w tym meczu już 17 punktami, ale rywale w ostatniej minucie czwartej kwarty doprowadzili do remisu (110:110). Zwykle spokojny i małomówny skrzydłowy Denver Paul Millsap zebrał w kluczowym momencie kolegów z drużyny wokół siebie i powiedział: "Rozmawiamy ciągle o awansie do play off. Jeśli naprawdę chcemy tam być, to teraz powinniśmy to wygrać" - mobilizował partnerów.

Na 16,5 sekundy przed końcem tej odsłony Harris trafił za trzy punkty. Po chwili dwoma odpowiedział najlepszy strzelec gości CJ McCollum, który po stracie gospodarzy w kolejnej akcji przy stanie 113:112, miał jeszcze szanse odwrócić losy spotkania, ale spudłował rzut na zwycięstwo w ostatniej sekundzie.

Milsap zanotował double-double - 22 pkt i 10 zbiórek. McCollum zdobył dla gości 33 pkt, a Al-Farouq Aminu - 20.

Po czterech kolejnych porażkach zwycięstwo odniósł najlepszy zespół minionego sezonu zasadniczego Houston Rockets, zdecydowanie wygrywając na wyjeździe w derbach Teksasu z San Antonio Spurs 136:105.

W zespole gości wyróżnili sie Eric Gordon - 26 pkt, Clint Capela - 27 pkt i 12 zb., MVP poprzednich rozgrywek James Harden - 23 i 10 asyst oraz wracający do gry po nieobecności w trzech spotkaniach Chris Paul - 14 i 10 as.

"Jeśli mamy do dyspozycji wszystkich graczy w dobrym zdrowiu, możemy pokonać każdego w lidze" - powiedział Harden.

W drużynie słynnego trenera Gregga Poppovicha tylko LaMarcus Alridge (20 pkt) i DeMar DeRozan (18) mieli momenty dobrej gry. Ekipa San Antonio, która występowała w play off w ostatnich 21 latach, z bilansem 10 zwycięstw i 12 porażek jest obecnie 14. w wyrównanej Konferencji Zachodniej, Houston (10-11) awansował na 12. pozycję. Prowadzą Los Angeles Clippers Marcina Gortata (15-6) przed Denver (15-7) i Oklahoma City Thunder (14-7).

Ci ostatni nie mieli problemu z wygraniem u siebie z Atlanta Hawks 124:109. Ich liderowi Russellowi Westbrookowi niewiele zabrakło do kolejnej triple-double - zanotował 23 pkt, 10 asyst i dziewięć zbiórek.

Na Wschodzie na trzecim miejscu umocnili się koszykarze Philadelphia 76ers (16-8) po wygranej u siebie z Washington Wizards 123:98. Kameruński środkowy Joel Embiid uzyskał dla zwycięzców 16 pkt i 15 zbiórek.

Liderami konferencji są Toronto Raptors (19-4) przed Milwaukee Bucks (15-6).

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 128:95

Charlotte Hornets - Utah Jazz 111:119

Detroit Pistons - Chicago Bulls 107:88

Philadelphia 76ers - Washington Wizards 123:98

Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 125:131 po dogr.

Miami Heat - New Orleans Pelicans 106:101

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 124:109

San Antonio Spurs - Houston Rockets 105:136

Phoenix Suns - Orlando Magic 85:99

Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 114:103

Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 112:113

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P .Proc

1. Toronto 19 4 .826

2. Philadelphia 16 8 .667

3. Boston 12 10 .545

4. Brooklyn 8 15 .348

5. New York 7 16 .304

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 15 6 .714

2. Detroit 12 7 .632

3. Indiana 13 9 .591

4. Chicago 5 18 .217

5. Cleveland 4 17 .190

SOUTHEAST DIVISION

1. Charlotte 11 11 .500

2. Orlando 11 12 .478

3. Miami 8 13 .381

4. Washington 8 14 .364

5. Atlanta 5 18 .217

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Denver 15 7 .682

2. Oklahoma City 14 7 .667

3. Portland 13 9 .591

4. Minnesota 11 11 .500

5. Utah 11 12 .478

PACIFIC DIVISION

1. LA Clippers 15 6 .714

2. Golden State 15 8 .652

3. LA Lakers 13 9 .591

4. Sacramento 10 11 .476

5. Phoenix 4 18 .182

SOUTHWEST DIVISION

1. Memphis 13 8 .619

2. Dallas 10 10 .500

3. New Orleans 11 12 .478

4. Houston 10 11 .476

5. San Antonio 10 12 .455



