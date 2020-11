Liga NBA. Mural słynnej koszykarki i trenerki Becky Hammon w San Antonio

Na jednym z budynków w San Antonio powstał ogromny mural przedstawiający Becky Hammon, byłą koszykarkę, a obecnie trenerkę-asystentkę w zespole NBA San Antonio Spurs. Jej sukcesy w profesji zdominowanej od lat przez mężczyzn są inspiracją dla wielu kobiet, nie tylko sportsmenek.

U boku głównego szkoleniowca Gregga Popovicha Hammon pracuje od 2014 r. Dwa lata później, jako pierwsza kobieta, poprowadziła samodzielnie "Ostrogi" w lidze letniej NBA i wygrała turniej w Las Vegas. Była także jedną z osób, z którymi władze Milwaukee Bucks rozmawiały w 2018 r. o pracy głównego trenera.

"Jestem wzruszona. Znakomicie została oddana historia mojego życia i dążenie do podejmowania nowych wyzwań. To świetna metafora mojej młodzieńczej "wersji". Cieszę się podwójnie, bo usłyszałam, że mural jest dobrze oceniany nie tylko przez ludzi ze świata sportu. Jestem poruszona tym, że przychodzą tu młode dziewczyny, bo inspiruje je moja kariera" - powiedziała Hammon portalowi ESPN.com.

Mural, który powstał w jednej z dzielnic San Antonio, przedstawia wizerunek Hammon, a nad jej głową znajduje się napis "Never stop" (Nigdy nie zatrzymuj się). Na dole dzieła widnieje panorama centrum miasta z charakterystyczną "Tower of the Americas" - ponad 200-metrową wieżą widokowo-restauracyjną.

Twórcą muralu jest francusko-amerykański artysta Sebastien Boileau. Tworzył kolorowy wizerunek utrzymany w ciepłych barwach przez cztery dni.

Popovich od dawna nie szczędzi pochwał swojej asystentce.

"Jest wyjątkowa jako trener i nie sprawia tego płeć. Ma świetną osobowość i "nie bierze" jeńców" - mówił jakiś czas temu o współpracy z 43-letnią obecnie Hammon .

Jako zawodniczka występowała m.in. w New York Liberty i San Antonio Stars (cztery wicemistrzostwa WNBA), a także w klubach rosyjskich. W igrzyskach w Pekinie (2008) i Londynie (2012) reprezentowała Rosję, gdyż wcześniej przyjęła obywatelstwo tego kraju. W tych pierwszych zdobyła brąz.

olga/ sab/