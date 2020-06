Trzy dni po ogłoszeniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa u Jabariego Parkera, koszykarz Sacramento Kings został zauważony podczas gry w tenisa bez maski. Niektóre media podały, że był widziany też w restauracji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zawodnik NBA Zach LaVine zaskoczył swoją ukochaną. Tego się nie spodziewała! Wideo INTERIA.TV

W lidze NBA trwają przygotowania do wznowienia sezonu. Niedawno poinformowano, że na 302 przebadanych 23 czerwca zawodników 16 jest zakażonych koronawirusem. Trzech graczy już wcześniej upubliczniło informację o zakażeniu, a wśród nich był Parker.

Reklama

Zdaniem części mediów, nie ma mowy, aby wszyscy przebywali w izolacji, bowiem Jabari Parker został zauważony podczas gry w tenisa w Chicago. Nie miał założonej maski. TMZ Sports opublikował zdjęcia z kortu. Pojawiła się też wiadomość, że koszykarz widziany był również krótko przedtem w restauracji w tym mieście.

Klub Kings zapewnił, że zbiera dodatkowe informacje, aby zweryfikować ustalenia dziennikarzy. W NBA wymaga się, aby każdy koszykarz, który zostanie pozytywnie przetestowany na Covid-19, powstrzymał się od aktywności fizycznej przez minimum 14 dni.

25-letni Parker urodził się i mieszka w Chicago.

Sezon w najlepszej lidze koszykówki na świecie ma zostać wznowiony 30 lipca, a wszystkie mecze będą rozgrywane na terenie zamkniętego dla kibiców parku rozrywki Disney World w Orlando.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>