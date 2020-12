Liga NBA. Media: Pięcioletni kontrakt Davisa z Lakers za 190 mln dolarów

Anthony Davis porozumiał się z Los Angeles Lakers co do nowego kontraktu, a pięcioletnia umowa warta będzie 190 milionów dolarów - podają liczne media. 27-letni koszykarz do drużyny mistrzów ligi NBA dołączył latem ubiegłego roku.

Jak podano, Davis będzie miał możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przed sezonem 2024/25. Jeśli pozostanie jednak w ekipie "Jeziorowców", to zarobi za ten rok występów ponad 43 mln USD.

Maksymalny kontrakt 27-letniego podkoszowego nie jest niespodzianką. Gracz, który wcześniej bronił barw New Orleans Pelicans, był drugim obok LeBrona Jamesa liderem "Jeziorowców" w minionym sezonie. W rozgrywanej w Orlando fazie play off zdobywał średnio 27,7 pkt, miał 9,7 zb., 3,5 as. i 1,4 bl.

W środę agent Jamesa Rich Paul potwierdził, że jego klient zdecydował się na pozostanie w drużynie z Los Angeles. Za sezony 2021/22 i 2022/23 ma zarobić łącznie 85,5 mln dol.

