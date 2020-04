​Liga NBA. Media: Koszykarze odrzucili propozycję redukcji zarobków o 50 procent

Stowarzyszenie koszykarzy NBA odrzuciło wysuniętą przez władze ligi propozycję redukcji zarobków o 50 procent, która miałaby obowiązywać od 15 kwietnia - poinformowała strona The Athletic. Oferta graczy to obniżenie pensji o 25 procent począwszy od 15 maja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciekawe pomysły zawodników NBA. Tak koszykarze dbają o formę w domu. Wideo INTERIA.TV

Rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane. Do zakończenia sezonu zasadniczego każdej z drużyn pozostało do rozegrania od 15 do 18 meczów.

Reklama

Według gazety "Sports Illustrated" sezon miałby być skrócony z 82 do 70 spotkań w fazie zasadniczej przed rozpoczęciem play off, a wszystkie mecze byłyby rozgrywane przy pustych trybunach w Las Vegas, gdzie istnieje świetnie rozwinięta infrastruktura hotelowa i sportowa.

Rozgrywki NBA przerwano 12 marca z powodu pandemii koronawirusa.

Na całym świecie zakażonych koronawirusem jest ponad 1,1 mln osób, zmarło ponad 59 tys. Według oficjalnych danych najwięcej zakażeń zanotowano w Stanach Zjednoczonych - ponad 277 tys. Liczba zmarłych w tym kraju przekroczyła 7,4 tys.

af/ co/

Zdjęcie Luka Donczić / AFP