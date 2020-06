Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Parodia słynnego duetu Curry - Thompson. Koszykarze Warriors docenili. Wideo INTERIA.TV

Koszykarz Brooklyn Nets, Kyrie Irving, jest przeciwny wznowieniu sezonu i zachęcał innych graczy ligi NBA do tego samego. Miałoby to być protestem przeciw rasizmowi - podały media. Z powodu pandemii koronawirusa rozgrywki są wstrzymane, ale mają ruszyć 31 lipca.

Zgodnie z planem władz ligi, do rywalizacji po przerwie mają przystąpić 22 najlepsze obecnie drużyny, a wszystkie mecze będą rozgrywane w parku rozrywki Disney World w Orlando.

Reporter Shams Charania z portalu "The Athletic's" podał, że Irving zorganizował w piątek zdalne spotkanie z udziałem ponad 80 zawodników występujących w NBA. Podczas niego miał powiedzieć, że nie popiera pomysłu gry w Orlando i ma to mieć dodatkowy przekaz.

- Nie jestem zwolennikiem systematycznego rasizmu. Coś tu pachnie trochę podejrzanie... Jestem gotowy zrezygnować z wszystkiego co mam, by doprowadzić do reformy społecznej - miał powiedzieć 28-letni koszykarz.