​Liga NBA. Media: Chris Paul zmienia Thunder na Suns

Jeden z czołowych rozgrywających koszykarskiej ligi NBA i prezydent Związku Zawodników (NBPA) Chris Paul przejdzie, według amerykańskich mediów, z Oklahoma City Thunder do Phoenix Suns.

Zespół z Kaliforni był rewelacją kończących sezon zasadniczy 2019/20 rozgrywek w "bańce" pod Orlando.

W drugą stronę mają powędrować Hiszpan Ricky Rubio oraz Amerykanie: Kelly Oubre, Jalen Lecque, Ty Jerome. Ponadto Oklahoma City otrzyma wybór w pierwszej rundzie draftu w 2022 lub kolejnych trzech latach - dowiedziały się z anonimowych źródeł media w USA, w tym portal espn.com.

Negocjacje transferowe mogą rozpocząć się w NBA oficjalnie 20 listopada, a kontrakty będzie można podpisywać najwcześniej 22 listopada.

Rubio, który był gwiazdą Suns (średnio 13,0 pkt i 8,8 asyst) wymownie zareagował na te doniesienia na Twitterze, pisząc: "... co za biznes"

Doświadczony, 35-letni Paul, którego kontrakt w najbliższym sezonie ma wynosić 41 mln dol., ma zagrać razem z 24-letim Devinem Bookerem, jednym z czołowych koszykarzy młodszego pokolenia w NBA. W minionym sezonie Paul miał średnio w Thunder 17,6 pkt i 6,7 asyst, zaś Booker, lider zespołu z Arizony, 26,6 pkt i 6,5 asysty oraz 4,2 zbiórki.

Ekipa Phoenix wygrała w "bańce" w Orlando wszystkie osiem meczów, ale wobec gorszego początku sezonu, nie wystarczyło to do awansu do play off. "Słońc" nie było w tej fazie rozgrywek od 2010 roku.

W ostatnich latach Paul zmienia kluby jak rękawiczki - w sezonie 2016/17 był w LA Clippers, potem dwa lata w Houston Rockets, a ostatnio w Thunder. Szkoleniowcem Phoenix jest Monty Williams, z którym koszykarz spotkał się w sezonie 2010/11, pierwszym roku jego pracy w New Orleans Hornets. (PAP)

