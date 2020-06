Zmarły tragicznie Kobe Bryant zostanie pośmiertnie uhonorowany przez firmę Spalding, która przygotowała limitowaną edycję szaro-czarnych piłek z autografem koszykarza zespołu Los Angeles Lakers. Premiera została zaplanowana na 15 czerwca.

Pomysł producenta na serię piłek opracowany został kilkanaście miesięcy temu we współpracy z pięciokrotnym mistrzem NBA. Pierwsza z piłek została zaprezentowana pod koniec 2019 r. Piłka opatrzona została także srebrnym autografem gwiazdy NBA i cyfrą 24.

Jej wzór imitujący wężową skórę to nawiązanie do metamorfozy koszykarskiej Bryanta, który w drugiej części kariery był nie tylko super strzelcem, ale i liderem-mentorem w ekipie "Jeziorowców".

Bryant zginął 26 stycznia w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Śmierć poniosła także m.in. jego córka Gianna, zapowiadająca się na talent koszykarski oraz siedem innych osób będących na pokładzie.

Pięciokrotny mistrz ligi za oceanem (2000-2002, 2009-2010), najlepszy gracz (MVP) finałów w 2009 i 2010 roku, a sezonu zasadniczego w 2008, miał zostać wprowadzony w tym roku do Galerii Sław NBA. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość przełożono na 2021 r. Bryant był także dwukrotnym mistrzem olimpijskim (2008, 2012) i 18-krotnie wybierano go do składu Meczu Gwiazd. Przez całą, 20-letnią karierę związany był z jednym klubem - Los Angeles Lakers.