Koszykarze San Antonio Spurs ulegli na wyjeździe Los Angeles Clippers 97:103 w czwartkowym meczu ligi NBA, ponosząc pierwszą porażkę w tym sezonie. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Kawhi Leonard, który zdobył 38 punktów i miał 12 zbiórek.

Leonard nie brał udziału w środowym pojedynku Clippers i w czwartek przystąpił do gry wypoczęty. 28-letni skrzydłowy w latach 2011-18 bronił barw Spurs i z klubem tym zdobył mistrzostwo oraz został najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finałów. Rok temu trafił do Toronto Raptors w ramach wymiany, w efekcie której DeMar DeRozan trafił wówczas do klubu z San Antonio. Od tego czasu zawodnicy ci mierzyli się trzykrotnie, a ich pojedynki wzbudzają spore zainteresowanie wśród kibiców. Tym razem górą był Leonard, a DeRozan rzucił 29 pkt.

Montrezl Harrell, wchodząc z ławki, dołożył do dorobku ekipy z Los Angeles 24 "oczka", a Lou Williams 12. Rezerwowy gości Derrick White miał 20 pkt, a Rudy Gay dziewięć i 12 zbiórek. "Ostrogi" wygrały swoje trzy wcześniejsze spotkania w tym sezonie. Po ich czwartkowej porażce jedyną niepokonaną wciąż drużyną w bieżących rozgrywkach pozostaje Philadelphia 76ers.

Pierwszego zwycięstwo w sezonie doczekali się koszykarze New Orleans Pelicans, którzy pokonali we własnej hali Denver Nuggets 122:107. Występujący w miejscowej ekipie Jahlil Okafor zdobył 26 pkt. Po raz drugi z rzędu pojawił się on w podstawowym składzie z uwagi na kłopoty z kolanem Derricka Favorsa. O punkt mniej dołożył Brandon Ingram. Najwięcej dla gości punktów - 15 - rzucił Michael Porter Jr.

W trzecim czwartkowym pojedynku Miami Heat wygrało na wyjeździe z Atlanta Hawks 106:97. Zaliczający debiutancki sezon w NBA Kendrick Nunn ustanowił rekord w karierze, rzucając 28 pkt. Po raz trzeci w sezonie rzucił minimum 20 "oczek". Jimmy Butler miał 11 asyst i dziewięć zbiórek, ale miał tylko pięć punktów. Występujący w drużynie gospodarzy Jabari Parker miał 23 "oczka" i osiem zbiórek.

Wyniki czwartkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Atlanta Hawks - Miami Heat 97:106

New Orleans Pelicans - Denver Nuggets 122:107

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 103:97

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P .Proc

1. Philadelphia 4 0 1.000

2. Toronto 4 1 .800

3. Boston 3 1 .750

4. Brooklyn 1 3 .250

5. New York 1 4 .200

CENTRAL DIVISION

1. Milwaukee 2 2 .500

2. Cleveland 2 2 .500

3. Detroit 2 3 .400

4. Indiana 1 3 .250

5. Chicago 1 4 .200

SOUTHEAST DIVISION

1. Miami 4 1 .800

2. Orlando 2 2 .500

3. Atlanta 2 3 .400

4. Charlotte 2 3 .400

5. Washington 1 3 .250

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1. Utah 4 1 .800

2. Minnesota 3 1 .750

3. Denver 3 2 .600

4. Portland 3 2 .600

5. Oklahoma City 1 4 .200

PACIFIC DIVISION

1. LA Lakers 3 1 .750

2. LA Clippers 4 2 .667

3. Phoenix 3 2 .600

4. Golden State 1 3 .250

5. Sacramento 0 5 .000

SOUTHWEST DIVISION

1. Houston 3 1 .750

2. Dallas 3 1 .750

3. San Antonio 3 1 .750

4. Memphis 1 3 .250

5. New Orleans 1 4 .200

