Liga NBA. James i Durant wybrali składy na Mecz Gwiazd

LeBron James (Los Angeles Lakers) oraz Kevin Durant (Brooklyn Nets) wybrali składy swoich drużyn na Mecz Gwiazd koszykarskiej ligi NBA, który odbędzie się 7 marca w Atlancie.

Po raz czwarty Mecz Gwiazd nie będzie rywalizacją Wschód - Zachód, a spotkaniem drużyn wybranych przez dwóch koszykarzy-kapitanów, którzy otrzymali najwięcej głosów. Zostali nimi James i Durant, który z powodu kontuzji nie zagra, ale rolę kapitana zachował.

W specjalnym drafcie najpierw wybierali zawodników do podstawowych piątek. Ta grupa także została wyłoniona w głosowaniu. James, będący kapitanem po raz czwarty, decydował pierwszy i wskazał Greka Giannisa Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Durant odpowiedział wyborem klubowego kolegi z Nets - Kyrie'ego Irvinga.

Podstawowy skład "Drużyny LeBrona" uzupełniają: Stephen Curry (Golden State Warriors), Słoweniec Luka Doncic (Dallas Mavericks) i Serb Nikola Jokic (Denver Nuggets). Durant natomiast zdecydował się jeszcze na: Kameruńczyka Joela Embiida (Philadelphia 76ers), Kawhiego Leonarda (Los Angeles Clippers), Bradleya Beala (Washington Wizards) i Jaysona Tatuma (Boston Celtics). Później kapitanowie wybierali rezerwowych z grona zawodników wyłonionych przez trenerów.

Drużynę Jamesa poprowadzi Quin Snyder (Utah Jazz), a szkoleniowcem ekipy Duranta będzie Doc Rivers (Philadelphia 76ers).

Dochód z Meczu Gwiazd zostanie przeznaczony na cele charytatywne, tj. dofinansowanie szkół, do których uczęszczają czarnoskórzy uczniowie oraz na walkę z pandemią koronawirusa.

Wydarzenie tradycyjnie poprzedzą imprezy towarzyszące. Już w piątek, w formacie USA - Reszta Świata dojdzie do spotkania tzw. wschodzących gwiazd, które grają w NBA swój pierwszy lub drugi sezon.

Sobota to natomiast czas konkursów. O miano najlepszego strzelca walczyć będą: Curry, Tatum, Devin Booker (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Zach LaVine (Chicago Bulls) i Donovan Mitchell (Utah Jazz). W konkursie wsadów wystąpią: Anfernee Simons (Portland Trail Blazers), Cassius Stanley (Indiana Pacers) i Obi Toppin (New York Knicks), a zręcznościowym: Doncic, Chris Paul (Phoenix Suns), Julius Randle (New York Knicks), Litwin Domantas Sabonis (Indiana Pacers) i Czarnogórzec Nikola Vucevic (Orlando Magic).

Składy drużyn na 70. Mecz Gwiazd:

"Team LeBron"

pierwsza piątka: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Słoweniec Luka Doncic (Dallas Mavericks) i Nikola Jokic (Denver Nuggets)

rezerwowi: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Chris Paul (Phoenix Suns), Jaylen Brown (Boston Celtics), Paul George (Los Angeles Clippers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Rudy Gobert (Utah Jazz).

trener: Quin Snyder (Utah Jazz).

"Team Durant"

pierwsza piątka: Kyrie Irving (Brooklyn Nets), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Bradley Beal (Washington Wizards), Jayson Tatum (Boston Celtics).

rezerwowi: James Harden (Brooklyn Nets), Devin Booker (Phoenix Suns), Zion Williamson (New Orleans Pelicans), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Donovan Mitchell (Utah Jazz)

trener: Doc Rivers (Philadelphia 76ers).

