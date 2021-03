Po 20 z rzędu porażkach udało się wygrać koszykarzom Houston Rockets. W poniedziałkowym meczu NBA pokonali na własnym parkiecie Toronto Raptors 117:99. Triple-double w teksańskiej ekipie miał John Wall - 19 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst.

Poprzednio Rockets cieszyli się z wygranej 5 lutego. Najdłuższą serię porażek w historii NBA miała ekipa Philadelphia 76ers, która na przełomie sezonów 2014/15 i 2015/16 przegrała po 28 spotkań z rzędu.

Przed ostatnią kwartą Rockets prowadzili różnicą tylko dwóch punktów, ale ostatecznie zwyciężyli wyraźnie. Wall nie imponował skutecznością, trafił tylko osiem z 30 rzutów z gry, ale dzięki wszechstronności zanotował pierwsze od pięciu lat triple-double.

"Jestem dumny z chłopaków. To było straszne wchodzić do szatni po każdej z tych porażek i widzieć rozczarowanie na ich twarzach, bo walczyli z całych sił. Dziś wreszcie wszyscy byli uśmiechnięci i to było szalenie fajne" - powiedział trener Rockets Stephen Silas.

Teraz to Raptors mają najdłuższą obecnie serię porażek. Poniedziałkowa z Rockets była dziewiątą z rzędu. Mistrzowie z 2019 roku są tylko cieniem tamtej drużyny. W tabeli Konferencji Wschodniej zajmują 11. miejsce.

"Jeśli nie przykładasz się do obrony, to powinieneś chociaż zdobyć więcej niż 99 punktów" - skwitował postawę zespołu strzelec Fred VanVleet. Uzyskując 27 punktów był najlepszym zawodnikiem Raptors.

Najlepsza w obecnym sezonie niezmiennie jest ekipa Utah Jazz (31-11). Minionej nocy gładko pokonała na wyjeździe Chicago Bulls 120:95. Goście już do przerwy prowadzili różnicą 14 punktów, a w drugiej połowie dalej powiększali przewagę.

Do zwycięstwa poprowadził ich Donovan Mitchell, który zdobył 30 punktów. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Zach LaVine - 27.

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Chicago Bulls - Utah Jazz 95:120

Cleveland Cavaliers - Sacramento Kings 105:119

Houston Rockets - Toronto Raptors 117:99

Los Angeles Clippers - Atlanta Hawks 119:110

Memphis Grizzlies - Boston Celtics 132:126 (po dogr.)

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 140:113

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 103:112

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets 97:100

