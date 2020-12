Liga NBA. Chris Paul zamknął "interesy" w Houston bez zysku

Jeden z czołowych rozgrywających koszykarskiej ligi NBA i prezydent Związku Zawodników (NBPA), Chris Paul, zamknął swoje "interesy" w Houston. Sprzedał modernistyczną rezydencję w zachodniej części miasta półtora roku po tym jak przestał być graczem "Rakiet".

Interesu na transakcji nie zrobił, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że miesiąc po oddaniu go przez Rockets w lipcu 2019 roku do Oklahoma City Tunder, wystawił posiadłość na sprzedaż za 8,3 mln dol. Potem cena była trzykrotnie obniżana - do 7,2 mln - poinformował dziennik "Los Angeles Times".

Dom, w którym dominującym materiałem były wapienne płyty i szkło, miał pięć sypialni i dziewięć łazienek. Jego atrakcją był także wnętrza parteru, w których wykorzystano dębowe belki mające 200 lat.

Paul nie zagrzał długo miejsca w Oklahoma City, bo w połowie listopada został oddany do Phoenix Suns. Zespół z Arizony był rewelacją dokończenia sezonu zasadniczego 2019/20 w "bańce" pod Orlando - wygrał wszystkie osiem meczów, ale nie zdołał awansować do play off.

Doświadczony, 35-letni Paul, którego kontrakt w najbliższym sezonie ma wynosić 41 mln dol., będzie występował w Phoenix razem z 24-letnim Devinem Bookerem, jednym z czołowych koszykarzy młodszego pokolenia w NBA. W minionym sezonie Paul miał średnio 17,6 pkt i 6,7 asyst w Thunder, zaś Booker, lider zespołu z Arizony, 26,6 pkt i 6,5 asyst oraz 4,2 zbiórki

