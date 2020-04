Liga NBA - Chris Paul: potrzeba co najmniej 3-4 tygodnie treningów

Rozgrywający Oklahoma City Thunder Chris Paul powiedział, że koszykarze będą potrzebowali co najmniej 3-4 tygodnie treningów zanim wrócą do rywalizacji w lidze NBA. "Mniejszy rozruch groziłby kontuzjami" - podkreślił przewodniczący związku zawodników.

"Władzie ligi prawdopodobnie nigdy by się tak nie zachowały, ale gdyby jednak ktoś powiedział +macie dwa tygodnie i ruszamy+, to od razu uprzedzam, że nic z tego nie będzie" - powiedział Paul.

"Nie zamierzamy obciążać zawodników większym ryzykiem kontuzji, niż są narażeni w normalnych okolicznościach" - dodał.

Ostatnie mecze w NBA rozegrano 11 marca. Od tego czasu zawodnicy pozostają w izolacji. Choć dostali wskazówki, jak dbać o formę, to tylko garstka z nich posiada w domach odpowiednią infrastrukturę, aby trenować np. rzuty.

"Z 450 zawodników wielu nie ma nawet dostępu do siłowni" - zwrócił uwagę Paul.

Portal ESPN informował wcześniej, że przygotowywany jest 25-dniowy plan treningowy dla zawodników. Przez pierwsze 11 dni jeszcze z zachowaniem zasad dotyczących utrzymywania dystansu, a kolejne 14 miałyby trwać obozy przygotowawcze całych zespołów.

Do rozegrania w NBA pozostało jeszcze około miesiąca sezonu zasadniczego, a następnie faza play off trwająca zwykle blisko dwa miesiące. Komisarz ligi Adam Silver już wcześniej zapowiedział, że co najmniej do 1 maja nie będą podejmowane żadne decyzje dotyczące kalendarza.

Na całym świecie jest już ponad 2,6 mln zakażonych koronawirusem, w tym prawie 850 tys. w USA. W sumie stwierdzono ponad 184 tys. zgonów.



