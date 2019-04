Koszykarze Boston Celtics potrzebują już tylko jednej wygranej, aby awansować do drugiej rundy fazy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe ekipę Indiana Pacers 104:96 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-0.

Zdjęcie Jayson Tatum #0 z Boston Celtics /AFP

Celtics do wygranej poprowadzili Jaylen Brown i Kyrie Irving. Pierwszy zdobył 23 punkty, trafiając m.in. osiem z dziewięciu rzutów z gry, a Irving dołożył 19 pkt i 10 asyst.

"Staramy się robić wiele drobnych rzeczy, które przybliżają nas do zwycięstwa. Wspieramy się wzajemnie, a kiedy inni też mają udział w zdobywaniu punktów, to gra się łatwiej" - powiedział Irving.

Więcej niż dziesięć punktów zdobyło tej nocy jeszcze trzech jego kolegów - Jayson Tatum - 18, Al Horford - 16 i rezerwowy Marcus Morris - 11. Wśród Pacers najlepszy był rezerwowy Tyreke Evans - 19 pkt.

Prowadzenie 2-1 w serii objęło Toronto Raptors. Kanadyjski zespół pokonał na wyjeździe Orlando Magic 98:93. Raptors na początku czwartej kwarty prowadzili już różnicą 16 punktów i choć gospodarze do końca walczyli, to odwrócić losów meczu nie zdołali.

W ekipie gości błyszczał przede wszystkim Pascal Siakam. 25-letni Kameruńczyk jest najpoważniejszym kandydatem do nagrody dla zawodnika, który poczynił największy postęp. W piątek zdobył 30 pkt i miał 11 zbiórek.

"On jest niesamowity i wciąż się rozwija. Z czasem może być jeszcze lepszy" - komplementował kolegę rozgrywający Kyle Lowry.

Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługują Terrence Ross - 24 pkt oraz Czarnogórzec Nikola Vucevic - 22 pkt i 14 zbiórek.

Stratę zmniejszyli natomiast koszykarze Oklahoma City Thunder. Po dwóch wyjazdowych porażkach z Portland Trail Blazers tym razem wygrali 120:108.

Mecz był pojedynkiem dwóch rozgrywających - Russella Westbrooka z Thunder i Damiana Lillarda z Trail Blazers. Nieco lepiej zaprezentowal się gwiazdor gospodarzy, który na swoim koncie zapisał 33 pkt i 11 asyst. Lillard zdobył 32 pkt.

Kolejne mecze w tych parach, w odbędą się w niedzielę tych samych halach.

Wyniki piątkowych meczów pierwszej rundy play off ligi NBA:

Konferencja Wschodnia

Indiana Pacers - Boston Celtics 96:104

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 3-0 dla Celtics)

Orlando Magic - Toronto Raptors 93:98

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Raptors)

Konferencja Zachodnia:

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 120:108 (stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw - 2-1 dla Trail Blazers)