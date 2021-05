Liga NBA. Bill Russell po raz drugi będzie wprowadzony do Galerii Sław

Nie milkną echa ceremonii wprowadzenia wybitnych postaci do Galerii Sław 2020, a władze koszykarskiej NBA ogłosiły, kto będzie wyróżniony we wrześniu 2021 r. Jedna z postaci to Bill Russell, który jest już w tym gronie jako koszykarz (Boston Celtics), a teraz uhonorowany będzie jako trener.

Russell uważany jest za jednego z najlepszych koszykarzy wszech czasów (9 tytułów mistrza NBA i pięć nagród MVP), całą karierę zawodniczą spędził w Celtics (1956-1969), a następnie prowadził Boston (1966-69), Seattle SuperSonics (1973-77) i Sacramento Kings (1987-88). To właśnie z "Celtami" zdobył dwa mistrzostwa w roli szkoleniowca.

87-letni Russell dopiero w 2019 r. odebrał, po 44 latach od nominacji, pierścień przekazywany zawodników wprowadzanym do Galerii Sław. W 1975 roku nie wziął udziału w ceremonii, bo uznał, że nie zasłużył na bycie pierwszym czarnoskórym graczem, który dostąpił tego zaszczytu. Miał wówczas na myśli przede wszystkim Chucka Coopera, który w 1950 r. był pierwszy Afroamerykaninem w koszykarskiej lidze NBA i został wprowadzony do Galerii Sław właśnie w 2019 r.

Russell będzie piątą osobą w historii NBA, która w Galerii Sław będzie jako koszykarz i trener. Przed nim zaszczytu tego dostąpili John Wooden, Lenny Wilkens, Bill Sharman i Tommy Heinsohn.

Wyróżnieni w 2021 r. będą także oprócz Russella: koszykarze Paul Pierce, mistrz NBA z Boston Celtics 2008, 10-krotny uczestnik All Star, Chris Bosh, dwukrotny mistrz z Miami Heat, 11-krotny uczestnik Meczu Gwiazd, Chris Webber pięciokrotnie wybierany do All Star oraz Benn Wallace, czterokrotnie wybierany najlepszym obrońcą ligi, Chorwat Toni Kukoc, trzykrotny mistrz NBA z Chicago Bulls, mistrz świata i dwukrotny mistrz olimpijski, trener Rick Adelman (ponad 1000 zwycięstw w karierze), koszykarki: Australijka Lauren Jackson (dwukrotna mistrzyni WNBA z Seattle Storm, trzykrotna zdobywczyni tytułu MVP) i Yolanda Griffith mistrzyni WNBA z 2005 z Sacramento Monarchs.

Spośród działaczy wprowadzona do Galerii zostanie m.in. Val Ackermann, pierwsza prezydent ligi WNBA. Uroczystość za 2020 rok, która miała się odbyć jesienią i została odwołana z powodu pandemii, odbyła się w minioną sobotę, a w Galerii Sław znaleźli się m.in. Kobe Bryant (zginął w styczniu 2020 w katastrofie helikoptera), a także Tim Duncan i Kevin Garnett.

