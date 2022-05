Legendarny klub NBA o krok od awansu do finału

Oprac.: Radosław Nawrot NBA

Koszykarze Boston Celtics pokonali na wyjeździe Miami Heat 93:80 w piątym meczu finału Konferencji Wschodniej NBA i objęli prowadzenie w serii play off 3-2. Już tylko jednego zwycięstwa brakuje im, by awansować do decydującej rozgrywki o tytuł.

Zdjęcie Boston Celtics w meczu z Miami Heat / East News