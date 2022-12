Legenda nabrała tysiące internautów! W to nagranie i tak było trudno uwierzyć

Stephen Curry, legenda Golden State Warriors jak i NBA w ogóle, znany jest jest z genialnych zdolności dotyczących rzutów z dystansu. W sieci pojawił się nawet filmik na którym widać, jak sportowiec kilka razy z rzędu rzuca piłką przez całe boisko i trafia prościutko do kosza, niczym zaczarowany. To by była świetna historia, gdyby nie fakt, że materiał okazał się... fake'em, a zawodnik - zresztą wespół ze swoją drużyną - wkręcił dziesiątki tysięcy internautów. Curry popisał się jednak innym, prawdziwym i pięknym zachowaniem.