LeBron James nie ma łatwego życia na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych. Według serwisu pickwise.com zawodnik Lakers w ciągu ostatniego roku (od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku) otrzymał na Twitterze 122 568 obraźliwych wiadomości od innych użytkowników serwisu. To oznacza, że przeciętnie w ciągu dnia otrzymywał 336 takich komunikatów.

Rashford i Brady "na podium"

"Król James" jest więc absolutnym przodownikiem w tej kwestii - wiceliderem tego niezbyt przyjemnego rankingu jest bowiem Marcus Rashford, który otrzymał przez rok 32 328 niemiłych wiadomości. Podium zamknął z kolei Tom Brady, quarterback drużyny footballu amerykańskiego Tampa Bay Buccaneers (28 151).



Co ciekawe Cristiano Ronaldo, a więc sportowiec bijący wszelkie rekordy popularności w mediach społecznościowych, był w rankingu dopiero ósmy. Portugalczyk dostał 11 757 obelg skierowanych w swoją stronę.



Inny interesujący przykład stanowi kolejny piłkarz z listy - Stan Collymore (13. pozycja, 9659). Jego obecność w zestawieniu jest o tyle zastanawiająca, że zakończył on karierę... w 2001 roku. Jest on jednak na Twitterze dość aktywny i śledzi go blisko 900 tys. ludzi.



Twitterowa nienawiść. Badanie objęło pół miliona treści

Badanie objęło konta 75 byłych lub obecnych sportowców - nie można go więc uznać przy takiej próbie za w pełni reprezentatywne. Ciekawie jednak nakreśla problem internetowego hejtu - jak podkreśla pickwise.com, "celem badania jest zwrócenie uwagi na poziom nadużyć skierowanych wobec profesjonalnych sportowców i zachęcenie firm zajmujących się mediami społecznościowymi do podjęcia dalszych działań w celu zwalczania podobnych praktyk".



W ramach całego projektu przeanalizowano ok. pół miliona wiadomości.

PaCze