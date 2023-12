Ktoś to zatrzyma? Nowy haniebny wybryk gwiazdy, brutalny nokaut w... NBA

Skandal w NBA. Green znowu "odpalił", potężny cios w twarz Nurkicia

Jeśli jednak takie były konsekwencje w przypadku duszenia, to dosyć zasadne jest pytanie, co zarząd ligi zadecyduje w sprawie... bokserskiego nokautu. Green bowiem znów nie utrzymał nerwów na wodzy i w trzeciej kwarcie potyczki Phoenix Suns z Golden State Warriors (rozegranej w nocy z wtorku na środę według czasu polskiego) postanowił w taki sposób powalić Jusufa Nurkicia :

Silny skrzydłowy oczywiście niemal natychmiastowo został odesłany do szatni za niesportowy faul i może oczekiwać, że w warunkach "recydywy" tym razem czekać go będzie kolejne, dłuższe zawieszenie. Koszykarz na pomeczowej konferencji jednocześnie przeprosił ofiarę swego ataku i zapewniał, że... nie chciał jej celowo uderzyć, ale patrząc na nagrania nie można mieć żadnych wątpliwości co do intencjonalności jego działania.